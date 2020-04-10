Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
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Koray Avcı, Magazin

Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, koronavirüs salgınıyla alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için 12 yıl sonra sakalını kesti.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:54
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti

Sokakta söylediği şarkıların sosyal medyada paylaşılmasıyla ünlenen ve sonrasında klip ve albümleriyle adını duyuran Koray Avcı, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların evde kalması için radikal bir karar alarak sakalını kesti.

"BENİ SAKALLI GÖRMEK İSTEYENLER BİR HAFTA SABRETMELİ"

'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için sakalını kestiğini dile getiren Avcı, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşarak şunları yazdı: "Kırmızı çizgilerimi sizler için darmaduman ediyorum. Beni sakallı görmek isteyenler, bir hafta sabretmeli. Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır."

Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakallarını kesti

"EVDE KALIN VE ARKADAŞLARINIZLA GÖRÜŞMELERİNİZİ TELEFONLA YAPIN"

"Konumuza dönecek olursak; İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum. Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın. Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum. Biz elimizden geldiğince canlı yayın yaparak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın... Hepinizi çok özledim."

Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti

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Ünlü şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
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Haber Yorumları (2)
VAYBE: Vaybe Tavuk Döner den Gökbel Muğla ya. Tekrar Dünyaya gelirsem Özel Sektör , Okul Mokul Boşbunlar . Topçu Popçu Yutuber olucam Tekrar Gelicezmi sıkıntı orada
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
ASKERLİK YAPMAMIŞ BELLİ OLDU: en son 18 yaşında kestiğine göre ve 12 yıl geçti dediğine göre şu an 30 yaşında ve askerliğni yapmamış oluyor.
Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
500
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