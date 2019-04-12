Şarkıcı Kıraç'tan Eğitim Sistemine Eleştiri: İngilizce Eğitim Türk Yaşam Şeklini Darmaduman Ediyor

Bir dönem müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Kıraç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kıraç, kendisinin bir vatansever olduğu görüşünü dile getirirken Türkiye'de İngilizce eğitim verilmemesi gerektiğini öne sürdü. Kıraç'ın iddiasına göre İngilizce eğitim Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor.

"DÜNYA VE HAYATLA İLGİLİ KAYGILARIM VAR"

Sabah gazetesine konuşan sevile şarkıcı şu açıklamalarda bulundu;

Dünya ve hayatla ilgili kaygılarım var. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyorlar. O dili zorla öğretmeye çalışıyorlar. Çok çalışkanlar ama İngilizce dersinde mutsuzlar.

"İNGİLİZCE EĞİTİME SON VERİLMELİ"

Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor.

"BEN VATANSEVERİM"

Ben vatanseverim. Bütün ideolojilerimizi bir tarafa bırakıp vatansever olmamız ve vatanımıza kitlenmemiz gerekiyor. Türkiye bir şekilde Amerikan hegemonyasından kurtulmalı.

"TAM BAĞIMSIZ ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Tam bağımsız bir ülke olmak zorundayız. Amerika bir şirket devleti; dünyayı şirket gibi yönetmek istiyor. Türkiye her yönden kendine yetebilir hale gelmelidir.