Şarkıcı Kıraç'tan Eğitim Sistemine Eleştiri: İngilizce Eğitim Türk Yaşam Şeklini Darmaduman Ediyor
Türk Rock müziğinin başarılı sanatçılarından olan Kıraç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıraç, İngilizce eğitim sisteminin Türk yaşam şeklini darmaduman ettiğini söyledi.
Bir dönem müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Kıraç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kıraç, kendisinin bir vatansever olduğu görüşünü dile getirirken Türkiye'de İngilizce eğitim verilmemesi gerektiğini öne sürdü. Kıraç'ın iddiasına göre İngilizce eğitim Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor.
"DÜNYA VE HAYATLA İLGİLİ KAYGILARIM VAR"
Sabah gazetesine konuşan sevile şarkıcı şu açıklamalarda bulundu;
Dünya ve hayatla ilgili kaygılarım var. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyorlar. O dili zorla öğretmeye çalışıyorlar. Çok çalışkanlar ama İngilizce dersinde mutsuzlar.
"İNGİLİZCE EĞİTİME SON VERİLMELİ"
Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor.
"BEN VATANSEVERİM"
Ben vatanseverim. Bütün ideolojilerimizi bir tarafa bırakıp vatansever olmamız ve vatanımıza kitlenmemiz gerekiyor. Türkiye bir şekilde Amerikan hegemonyasından kurtulmalı.
"TAM BAĞIMSIZ ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ"
Tam bağımsız bir ülke olmak zorundayız. Amerika bir şirket devleti; dünyayı şirket gibi yönetmek istiyor. Türkiye her yönden kendine yetebilir hale gelmelidir.
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Artık Türkiye büyük bir dünya devleti olmuştur. İMF ye borç veren, Amerikaya kafa tutan, Avrupaya rest çeken bu büyük millet büyük devlet hamdolsun dünya lideri olma yolunda hızla ilerliyor. Batının korkusu bundandır. Artık Türkiye bir dünya devidir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türk dil kurumu ne iş yapıyor... teknolojinin neresinde.. kaç yabancıya dil eğitimi için imkan sağlıyor. Dilin yaşaması ve gelişmesi için önce en yakın komşuları ile bağlantı kurarak el ele verip gelişmesi gerekir..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çizgi filmlerle müziklerle türkçenin dünyaya tanıtılması gerekir.. özellikle arapça ve ingilizce ile...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Iyi güzel demiş deyip sonra teknoloji dili ingilizce diyen arkadaşlar demek ki ingilizce öğrenip konuştukça bu bağımlılık daha da ileri gitmiyor mu biyerde kesmesen bağımlı kalmaya davam edersin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İskitler in ve tüm Dünya milletlerinin vede dillerinin Türk ve Türkçe olduğuna inanan birisi için, İngilizce konuşmanın da araştırmanın da, öğretmeninde, öğrenmenin de anlamı yoktur. Akıl bir Sirkülasyon dur bir kere yamuldu mu komple ters döner. Bravo Kıraç böyle devam Kurandan başka kitap, Türkçe den başka dil zaten öğrenmeyiniz lütfen !!Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır