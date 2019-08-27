Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu

Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu

İrem Derici, Harbiye'deki evine elindeki çiçekle gelen takıntılı hayrandan şikayetçi oldu. Harbiye Polis Merkezi'ne giden Derici, gözyaşları içinde ifade verdi. Derici'nin hayranının da görüntüsü ortaya çıktı.

27.08.2019 11:26
Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu

İrem Derici'nin saplantılı bir hayranı, 22 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında sanatçının Harbiye'deki evine gitti. Yaşadığı olay karşısında büyük bir paniğe kapılan Derici, gözyaşları içinde karakola giderek ifade verdi. Korku dolu anlar yaşayan Derici, evine gelen kişinin görüntüsünü de 2. Sayfa programına gönderdi.

ELİNDE ÇİÇEKLE DERİCİ'NİN KAPISINA DAYANDI

Ünlü şarkıcı İrem Derici'ye saplantılı şekilde hayran olan bir kişi, 22 Ağustos 2019'da Derici'nin evine geldi. Hayran, kapıyı açan hizmetliye İrem Derici'ye aşık olduğunu söyledi. Olayın üzerinden günler geçtikten sonra aynı kişi dün akşam elinde çiçekle Derici'nin kapısına geldi. Korku dolu anlar yaşayan Derici, hemen polise haber verdi. Geceyi karakolda geçiren şarkıcı gözyaşları içinde ifade verdi.

İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Derici, kapısına dayanan saplantılı hayranının ilk görüntüsünü de Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya gönderdi.

"POLİS TARAFINDAN YAKALANDI"

İrem Derici ile karakola giden avukat Ayşegül Mermer, canlı yayında yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Gece 11 sularında İrem Hanım'ın kapısına geliyor oda kamerada görüp hemen polise haber veriyor. Daha sonra kişi polis tarafından yakalanıyor. Şu an şahıs gözaltında bugün de 12.30-13.00 gibi hakim karşısına çıkacak. Bu arada sosyal medya hesabından sürekli hayranlığı belli eden taciz mesajları atmış.

"ONUN İÇİN EŞİMDEN BOŞANDIM"

'Aşığım onun için ölüyorum. Onun için hayvanlarımı sattım Kahramanmaraş'tan geldim' dedi. Daha önce de 'Ben Gaziantep'ten geldim, onun için eşimden boşandım' demiş ifadeleri birbirini tutmuyor. Sağlıklı bir birey olduğunu düşünmüyoruz."

Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu
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YORUMLAR (5)

  • 51 Lİ:
    Ya ne saçmalıyorsun sen kimsin ki hayarnın olsun. hadi olduğunu farzet. senin için uzaklardan gelen birinin şikayet mi etmen gerekir? yoksa açmısın , susuzmusun. çay vb mi ikram etmen gerekir. lütfen ama bu kadının yaptığı çok ayıp. hiç etik değil. adamı bulup özür dilemesi gerekir bence
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  • HAHAHA:
    ya bırak kapıcı bıle yuzune bakmamak ıcın coplerı almaya gelmıyor kım hayran olur bu tıpsıze
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