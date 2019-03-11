Şarkıcı Hatice, Poposu İçin Garsondan Tabak İsteyince Olay Oldu
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice, poposu için tabak isteyince garson neye uğradığını şaşırdı.
Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren Hatice, poposu için garsondan tabak isteyince ortalık karıştı.
POPOSU İÇİN TABAK İSTEDİ
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Hatice'nin yemek sipariş vereceği sırada garsondan istediği şey takipçilerini şaşkına çevirdi. Hatice garsonla konuşarak, "Bir tabak eksik popom için." ifadelerini kullandı. Garson ise neye uğradığını şaşırarak, "Tabi ki içeri bakıp getiriyorum." ifadelerini kullandı.
POPOSUNU GÖSTERDİ
Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Hatice, bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı, Muammer Ketenci'nin defilesinde olay olmuştu. Defileye damga vuran anları Instagram hesabından paylaşan Hatice, transparan kıyafeti ile podyumda yürürken birden elbisesinin kuyruğunu kaldırarak izleyicilere poposunu göstermişti.
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Dimi medya sahipleri. Aynen böyle devam edin . Sadece para kazanmak için ne ahlak bıraktınız ne edep. Artık bunları sayenizde normal karşılıyoruz. Ucuz konuları önümüze servis edip durun sonra da tacizler arttı, istismar çoğaldı diyin. Bravo size aferinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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2 SAAT NOHUT PATATES KUYRUGUNDAYDIM NE HALE DÜŞTÜK 17 YILDACevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sadece gündemde kalabilmek için yaptıkların cok kötü bence bunlarla ugraşacagına kendini geliştirCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Rezillikten azgınlıktan ne yapacağını şasırmış cumhuriyet kadınıCevap Yaz 10 Yayından KaldırAD: Ya bu kadın için buraya ayıp birşey yazınca kızıyorsunuzda bu kadının yaptıkları ayıp değilmi haketmiyormu?Yayından Kaldır