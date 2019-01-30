Şarkıcı Hatice, Instagram Hesabından Bacak Tüylerini Aldırdığı Anları Paylaştı

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bugün sosyal medya hesabında bacaklarındaki tüyleri aldırdığını anları paylaştı.

TÜYLERİNİ ALDIRDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Ayak bileğine dövme yaptırmak isteyen şarkıcı Hatice, gittiği merkezde ayak bileklerinden tüyleri aldırdı. Dövme salonundaki bir çalışana tıraş bıçağıyla ayak bileğindeki tüyleri aldırdığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

"YA YÜREĞİN YA ARKAN SAĞLAM OLACAK"

Kalçası hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hatice, önceki gün spor yaptığı anları "Bu devirde ya yüreğin ya da arkan sağlam olacak" notuyla paylaşmıştı.