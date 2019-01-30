Şarkıcı Hatice, Instagram Hesabından Bacak Tüylerini Aldırdığı Anları Paylaştı
Her paylaşımı ayrı olan şarkıcı Hatice, bu sefer de sosyal medya hesabından dövme yaptırmadan önce bacağındaki tüyleri aldırdığı anları paylaştı.
Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bugün sosyal medya hesabında bacaklarındaki tüyleri aldırdığını anları paylaştı.
TÜYLERİNİ ALDIRDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Ayak bileğine dövme yaptırmak isteyen şarkıcı Hatice, gittiği merkezde ayak bileklerinden tüyleri aldırdı. Dövme salonundaki bir çalışana tıraş bıçağıyla ayak bileğindeki tüyleri aldırdığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
"YA YÜREĞİN YA ARKAN SAĞLAM OLACAK"
Kalçası hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hatice, önceki gün spor yaptığı anları "Bu devirde ya yüreğin ya da arkan sağlam olacak" notuyla paylaşmıştı.
YORUMLAR (61)
-
Beyaz DERBY permatik:))Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
-
YAZIKLAR OLSUN SIZDEN SONRA GELECEK NESİLLERE ÇOK KÖTÜ BİR ÖRNEK OLUYORSUNUZCevap Yaz 61 4 Yayından KaldırPALA: Aynen45 2 Yayından KaldırPALADAYI: AYNEN49 2 Yayından KaldırMERVE: AynenTüm 61 yorumu okumak için tıklayın44 2 Yayından Kaldır