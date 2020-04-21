Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisiyle karantinada olduğu evin bahçesinde kırmızı elbisesiyle poz verdi. Fotoğraflarını "Bahar hisleri" notuyla paylaşan Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Başarılı şarkıcı Hadise, bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisiyle kalmaya başlayan Hadise, havaların ısınmasıyla baharı karşılamak için pozlar verdi.

FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Hadise, bu defa evinin bahçesinde çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Instagram'da 11,5 milyon takipçisi olan Hadise, bahçede çekilen fotoğraflarını "Bahar hisleri" notuyla paylaştı. Şarkıcının paylaşımları kısa sürede 333 bin beğeniyi aştı.

"AŞK" NOTUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabının hikaye kısmından da peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, bir pozunu "aşk" notuyla paylaşırken bir diğer pozunda ise hayranlarını çok sevdiğini ve özlediğini yazdı. Şarkıcının fotoğraflarını da sevgilisi Kaan Yıldırım'ın çektiği akıllara geldi.

İşte Hadise'nin kırmızı elbiseli pozları...