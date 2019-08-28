Şarkıcı Hadise, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek videosunu paylaştı

Şarkıcı Hadise, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek videosunu paylaştı

Başarılı şarkıcı Hadise, son günlerde sıkça konuşulan konulara dikkat çekmek için "Benim hayatım benim vücudum" diyerek bir video paylaştı.

28.08.2019 09:16
Şarkıcı Hadise,

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sıklıkla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, son paylaştığı video ile gündeme geldi. Video çekimi yaptıran Hadise, "Benim nasıl göründüğümden kime ne?" diyerek makyajsız halini yayınladı.

HEMCİNSLERİNE SESLENDİ

Instagram üzerinden kısa bir video yayınlanan Hadise, YouTube kanalından ise videonun uzun halini yayınladı. Hadise videosunda hemcinslerine seslenerek nasıl ve ne şekilde göründüklerinin başkası için değil kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Benim bedenim benim vücudum" dedi.

VİDEODA MAKYAJINI SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından makyajsız halini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen şarkıcı aynı zamanda video makyajını sildi.

"LÜTFEN SEN DE KORKMA, HAYATINA KARIŞTIRMA"

Hadise, söz konusunu videosunu Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!

Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!

Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.

Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.

Benim nasıl göründüğümden kime ne?

Benim hayatım ve benim vücudum değil mi?

Size söz hakkını veren kim?

Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim.

Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma.

Kendini sev.

Kendine güven.

Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!

Olur mu?"

Şarkıcı Hadise,
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YORUMLAR (9)

  • ALİ:
    dolaptaki bir et kokuşmuş ise diğer sağlam etleride mundar eder anladık sen kokuşmuşsun diğerlerinide kokutma.
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  • AAA:
    Toplu olarak yazılı ve görsel medya aracılığı ile ahlaksızlık, cesaretmiş gibi lanse ediliyor. İnsanın makinadan değil ruh ve bedenden ibaret olduğunu kabul edersek ve her insanın nefsi duygularına karşı koymada aynı iradeye sahip olmadığı da bir gerçekse ben çıplak gezerim, bugün onla bugün başkasıyla yatarım dersen hayatın bir cehenneme dönebiliyor, aynısı erkek içinde geçerli hem nefsine hakim olamıyorsan hem de insan olmanın erdemlerini taşımıyorsan insanları üzmemek için yok ol doğadan.
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  • GHOST007:
    Senin hayatın ve senin vücudun ama unutma ki seni ünlü yapan kriterlerden biri yine o vücut, yani milyonlarca insanın gördüğü şey nekadar senin kalmıştır bilemem...
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  • ÖNEMLİ DEGİL:
    okudugum en sacma bir sey ''kendin icin giyin''. . . giyimi illa birini etkilemek icin giyiniyorsun. . Ha bak ona yakismis bana da yakisir. . . ona bakiyorlar bende öyle tarz yapayim bana baksinlar. . . VS. . illa birine güzel görünmek icindir moda. . yoksa cuval giyerdi herkes yada tas devrindeki postlari ;D o devide bile baskasini etkilemek icin tarz vardi. . sacma bir deyim ''kendin icin giyin''
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  • BENİDE DİNLEYİN:
    BEN CEMİLŞU AN BENİM ADIMI UNUTUN UNUTTUNUZ DİMİ ? HE TAMAM O ZAMAN:)TEK BİR CEVAPLA SÖYLÜYORUMBU ÜLKEDE YAŞAMAK ÇOK ZOR ALLAH GÜNAHLARIMIZI AFFETSİNALLAHIM SONUMUZU HAYIR ETSİN.
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