Şarkıcı Güliz Ayla, siyah mayosuyla direk dansı yaptı

Yaz aylarının gelmesiyle yoğun tempoda çalışarak konserler veren genç şarkıcı Güliz Ayla, cesur paylaşımlarına devam ediyor.Ayla, son olarak sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı.

DİREK DANSI YAPTI

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan şarkıcı, siyah mayosuyla direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı. Şarkıcının "Sabah ısınması" notuyla yayınladığı dans videosu kısa sürede sosyal medyada da hızla yayıldı.

GÜLİZ AYLA KİMDİR?

Güliz Ayla 1988'de Samsun'da doğmuştur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi başlayan Ayla, Sıla Gençoğlu, Işın Karaca ve Metin Özülkü'ye vokalistlik yapmıştır. 2006 yılında 'Adelaide' adlı müzik grubuna üye olmuş ve 'Rock'n Dark Express' Rock Müzik Yarışmasında birinci oldular. Güliz Ayla, şan, solfej, kulak ve ritim üzerine özel eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir.

Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümü mezunudur. Metin Özülkü, Extra Orkestra ve Işın Karaca gibi isimlere vokallik yapan Güliz Ayla'nın Radiolux adlı bir grubun içerisinde sahne aldı. "Doğa İçin Çal" projesinin 2. serisinde ufak bir bölümde şarkı söylemiştir. Kendine ait söz ve müzikleri de olan Güliz Ayla, Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu desteği ile ilk solo çalışması Olmazsan Olmaz'ı görücüye çıkardı. Güliz Ayla, albümden önce ilk olarak söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi ise Efe Bahadır' a ait olan "Olmazsan Olmaz" isimli şarkısı ve video klibiyle müzik sektörüne hızlı bir yaptı.

18 Eylül 2015'de kendi adını verdiği 'Güliz Ayla' albümünü çıkardı. Sıla Gençoğlu'nun ve Efe Bahadır'ın bu albümde büyük yardımları oldu. Albüm beklenen ilgiyi gördü. 'Bahsetmem Lazım' ve 'Olmazsan Olmaz' adlı iki şarkısına klip çekti.

20 Nisan 2016 tarihinde "İlk Öpücük Benden Olsun" single'ı piyasaya sürüldü. Şarkının sözünü ve müziğini Yalın hazırladı. Klibin çekimleri ise Nihat Odabaşı tarafından gerçekleşti.