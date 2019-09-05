Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü

Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü

Şarkıcı Gülden Mutlu, son paylaştığı fotoğrafa "Tahrik edici bakıyorsunuz" diyen bir sosyal medya kullanıcısını ifşa ederek ateş püskürdü.

05.09.2019 09:41
Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Gülden Mutlu, bir fotoğrafının altına ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek "Yaşından başından utanmıyorsun" dedi. Şarkıcının paylaşımını gören Celil Nalçakan ise ahlaksız yorum yapan kişiye küfür ederek tepkisini gösterdi.

"SİNİRLERİNİZİ YATIŞTIRACAK GÜÇLÜ BİR ERKEK GEREKİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcı Gülden Mutlu'nun fotoğrafına "Çok seksi bakıyorsunuz tahrik oluyor insan. Dedim ya bir zamanlar çok hırslı ve sinirlisiniz. Sinirlerinizi yatıştıracak güçlü bir erkek gerekiyor. Bu bakışlardan anlaşılan durum bu" yorumunu yaptı.

"İFŞA EDİLE EDİLE ÖĞRENECEKSİNİZ"

Gelen yorum karşısında çılgına dönen Gülden Mutlu, yorum atan kişiyi ifşa ederek şu sözlerle ateş püskürdü: "Yaşından başından utanmıyor musun demeyeceğim, zira senin gibilerin sorunu yaşında değil, aklı da başında değil. Nasıl böyle sayısızca türediniz, benzerlerinizle mi sevişip çoğalıyorsunuz böyle ben anlamadım. Ama böyle ifşa edile edile öğreneceksiniz bir kadına nasıl davranmamanız gerektiğini. Bir kadınla konuşurken ağzınızın ayarını tutturmayı, tutturamıyorsanız da o iğrenç cümlelerinizle rezilce aşağılanmayı böyle yaşayacak ve yaptığınız şeyin bedeli nasıl ödenir böyle böyle öğreneceksiniz."

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Gülden Mutlu'ya atılan yoruma sinirlenen oyuncu Celil Nalçakan ise "Pislik g.. herif!" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü
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YORUMLAR (9)

  • COSMOS:
    adam doğru söylemiş doğru sösyleyince kızıyorsunuz sen istediğin gibi davranacan bu ülkede prnografik yayın yapacan biz sesssiz kalacağız öyle mi bizde böyle ifşa ederiz işte
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  • YARCAN:
    Ya bırakın bu işleri.O yorumu bir yapımcı,yönetmen yada film starı yapsa koşa koşa giderdin.Gariban takipçi yaptı diye namus bekçisi pozlarıyla ifşa et garibi...
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  • İZMİTLİ:
    aynı türden yazılar aile fertlerinden bir kadına yazıldığını düşün! annene, kız kardeş-ablana, kızına, eşine. . yazanlardan biri gariban(!) takipçi, bir diğeri de ünlü biri, yönetmen yada film starı. . desin ki o kadınlara, sana benim gibi güçlü bir erkek lazım desin. . lütfen bunu önce bir düşün ondan sonra bu şekilde tekrar düşün ve söyle olur mu.
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