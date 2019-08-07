Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

Marmaris'teki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İzmir Marşı'nın söylenmesini engellemesi üzerinden tartışmalar devam ederken, Gökhan Özoğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi.

07.08.2019 11:48
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

16 Mayıs 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 50 öğrenci, çalan marştan farklı bir marş okuyunca Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü tarafından uyarılmıştı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, tartışmaların devam ettiği olayla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi.

"TEESSÜF EDERİM ZİYA SELÇUK"

Gökhan Özoğuz, paylaşımında "Belirli bir kesimin dışında kimse 15 Temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 Temmuz marşı nedir ya? 19 Mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir! Teessüf ederim Z. Selçuk! Yazık, severdik, ülke yön mevkinde nadir iş bilen kişilerdendir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlenmiş, '100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun' yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi'nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürümüştü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınması dikkat çekmişti. Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca İzmir Marşı'nı okuyunca Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyarmıştı.

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YORUMLAR (27)

  • ....:
    MİLLET MİNARELERDEKİ BAZ İSTASYONLARI KALDIRILSINI İSTİYOR TAMAM İSTEDİĞİNİZ OLDU ORADAN KALDIRILDI FAKAT DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ HEMEN KARŞI BİNAYA KURULDU BÖYLECE CAMİ ORADAN GELECEK GELİRDEN OLDU KARŞISINDAKİ BAZ İSTASYONU KURULAN BİNA SAHİPLERİ KÖŞEYİ DÖNDÜ ŞİMDİ ATIYORSUN NERDE OLDU DİYECEKSİNİZ BAYRAMPAŞA CEVAT PAŞADA BİRKAÇ SENE ÖNCE BİLALİ HABEŞİ CAMİİNİN MİNARESİNDEKİ BAZ İSTASYONU SÖKÜLÜP KARŞISINDAKİ BİNAYA KAMUFLE EDİLEREK MONTE EDİLDİ ÜŞENMİYORSANIZ GİDİP BAKABİLİRSİNİZ
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  • BİR DELİ YAZIYOR...:
    Ordumuz sadece 26 Ağustos-30 Ağustos arasında 15 bin şehit vererek savaşı kazanamasaydı, biz bugünkü topraklar üzerinde yaşayamayacaktık. 30 Ağustos, “Zafer Bayramı” olarak, ilk defa 1923 yılında Afyonkarahisar, Denizli, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir’de kutlandı. 1935 Mayıs ayında ise milli bayram olarak kabul edildi. Not: 15 temmuz şehitlerine mevlid yasin okutuluyor diye zorlarına gidiyor. oysa kendileri ne yapıyor yapıyor sorgulamak lazım. Allah tüm şehit ve şehit yakınlarına sabır versin
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  • GÖKTÜRK:
    15 TEMMUZ MARŞIDA İZMİR MARŞIDA BİZİMDİR.15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ ASLA UNUTMAYIN 251 ŞEHİDİN HATIRASINA SAYGILI OLUN.BU İŞGAL GİRİŞİMİYDİ VE ARKASINDA DIŞ DEVLETLER VARDI.BİZE AİT MARŞLARIN HEPSİ SÖYLENEBİLİR AYIRIM YAPMAK OLMAZ.HEPİMİZİN ORTAK DEĞERLERİDIR BUNLAR TARTIŞMASI YANLIŞ VE AYIRIMCILIK OLUR
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  • BİR FİKİR:
    İzmir Marşı okunmadı diye kıyamet koparıyorlar. Dedelerimiz zamanında Kur''anı Kerim okumayı öğretmek yasaklanmış. Yazık. Severdik te diyemem Gökhan seni.
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