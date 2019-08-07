Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

07.08.2019 11:48

16 Mayıs 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 50 öğrenci, çalan marştan farklı bir marş okuyunca Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü tarafından uyarılmıştı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, tartışmaların devam ettiği olayla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi.

"TEESSÜF EDERİM ZİYA SELÇUK"

Gökhan Özoğuz, paylaşımında "Belirli bir kesimin dışında kimse 15 Temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 Temmuz marşı nedir ya? 19 Mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir! Teessüf ederim Z. Selçuk! Yazık, severdik, ülke yön mevkinde nadir iş bilen kişilerdendir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlenmiş, '100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun' yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi'nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürümüştü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınması dikkat çekmişti. Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca İzmir Marşı'nı okuyunca Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyarmıştı.