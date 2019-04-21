Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 4 Askerin Şehit Olmasını Ekrem İmamoğlu'nu Bağlayan Gazeteye Sitem Etti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 4 askerimizin şehit olmasıyla ilgili haberleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlayan gazeteye sosyal medya hesabından sitem etti
Hakkari Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit düştü. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından askerlerin ölümünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlayan bir gazeteye sitem etti.
Gökhan Özoğuz, dün Twitter hesabından paylaşım yaparak "Ne zaman bitecek ? Artık yetmedi mi ? Dağ gibi delikanlı kardeşlerimizi toprağa Verdiğimiz yetmedi mi ? Gözlerini kırpmadan Vatan uğruna gidiyor bu canlar. Artık bir çare bulmalıyız. Her haberi geldiğinde İçler paramparça. Allah rahmet eylemekliğini buyura" dedi. Özoğuz, bu paylaşımından sonra ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak için çağrıda bulundu.
"SEVİYE YERLERDE"
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bir gazetenin 4 askerin şehit olmasının İmamoğlu'na bağlanmasına sert çıktı. Şarkıcı, "Bu ne arkadaş ! Ne alaka? Nereden bağladın İmamoğlu'na? Neden yapıyorsun bunu mesela? Dürüst ol boş karalama yapma.kimse inanmıyor zaten. Onun için kimse artık gazete okumuyor haber dinlemiyor. Şu yazdığına çocuk itibar etmez çocuk! Buralara düştük artık seviye yerlerde." diyerek yazılan manşete sitem etti.
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Ekrem o konuda mutlu değil emini hepinizden çok Ekrem üzülmüş .en çok mutlu olan oso komutanı Hulusi onbaşı sevinmişCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Yoksa siz hala sabah, akşam, güneş, takvim,star gazetelerini okuyor musunuz?? Komik olmayın, Dünyaya bu kadar yanlı ve tek taraflı bakmayın.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Bunu İmamoğlu''na bağlayanlarla Yeni zelanda katliamını akp''ye bağlayanlar aynı kafa. . . Ülke insanı sağcısıyla solcusuyla parti fanatiği olduğu sürece bitmez bu saçmalıklar. Ve sende fanatiklerden birisin. Birlik beraberlik mesajlarını sadece desteklediğin kişiler için kullanıyorsun başka haksızlıklarda susuyosunCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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bunların derdi çorbaları elden gitmesinCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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bu gazetenin sahibi yokmu bu başlık atıldıgında akılı başında biri yokmuydu be kardeşimCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır