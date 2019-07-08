Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından artan vergilerle ilgili paylaşım yaparak sitem etti.
Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yeni bir paylaşım daha yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz, vergilerle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.
"GEMİ BATIYOR GEMİ"
Gökhan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: "Ülke olarak neden üretim yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi Neden her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? Gemi batıyor gemi!"
YORUMLAR (37)
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Saçma yorumları görüp gülüyorum. Yahu kardeşim, o adam da bir vatandaş o adamda para kazanıyor. Maddi durumu iyi veya kötü olabilir o kimseyi ilgilendirmez ama sonuçta o adamda vergisini veriyor, faturalarını ödüyor, alışverişini yapıyor, para harcıyor bizim gibi. Gelip de Gökhan hakkında kötü konuşmayın. Hangi ünlünün , vatandaşın çektiği ekonomik zorluklara tepki gösterdiğini gördünüz ? Tabi ki Gökhan. Adamın kıymetini bilin. Adam sizin için ve tüm vatandaşın adına hükümete sesleniyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YAW DÜNYANIN PARASINI KAZANIYORSUNUZ. BİZLER GİBİ AY SONU NAPACAĞIZ DERDİNDE DEĞİLSİNİZ. BİZLER TÜM VERGİLERİ ÖDÜYORUZ DA SİZE NE OLUYOR. KAZANIYORSUN Kİ ÖDÜYORSUN. GELELİM ÜRETİME , SİZİN TEK ÜRETİMİNİZ BOŞ YAPMAK O KADAR. BUNUN DIŞINDA HERKES VER YİYEYİM, ÖRT YATAYIM DERDİNDE. KİMSE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR GÖKHANCIĞIM İLK İŞİN KONSER YERİNE ÇİFTLİK KURMAK OLSUN. BİDE TARIMA EL AT. ÜRET YANİ MARKETTEN HAZIR ALMA. TER AKSIN BİR YERLERİNDEN. İLK ÜRETİM KELİMEN HOOO, DEHHH, BÜRFFF :))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adam kendısı ustunden fıkır yurutsede dunyada en cok vergi alınan ülkeler arasında ilk 5 içerisindeyiz 2000 asgari ücreti kendine cok gorenler var heral aranızda sizin avrupada afrıkada ismini soyluyemeyecenız kadar kucuk ulkerler bile(savaşan afrika ülkeleri hariç)vergi sistemi bu kadar degil benzin alırsın 7. 00tl''ye bunun 3. 50''u vergidir misal olarak hemen hemen herşeye vergi veriyoruz faturaları okursanız anlarsanız yakında nefes alma vergiside gelebilir çünkü bizim ülkemiz insan=vergi ülkeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gökhan''a Şükür etmesini öğretmemişlerCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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yıllarca vatan millet edebiyatı yapıp ülkeyi abd ye ona buna peşkeş çektiler. . hep kendi ceplerini doldurdu liderler vatan millet edebiyatı yapanları 23 hazirandan önce gördük devlet televizyonuna öcalanı bile çıkardılar sırf kürtlerden oy almak için. . . mhp mesela yıllardır beka vatan millet ama memlekete bir tek faydası yok gören oldumu? amaç oy toplamak uyanın artık halk olarak yedirtmeyin alnızın terini çocuğunuzun rızkınıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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siz neden vergi gibi her gün gündeme geliyorsun acaba sanatınla gündem olsanya herkes işini yapsaya dimi zaten daha seni dinlemem ya o ayrı konuCevap Yaz 16 15 Yayından Kaldır
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vır vır etme gokhan senin birgunde kaldırdıgın parayi 1senede kazanan varCevap Yaz 16 13 Yayından Kaldır
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ACUNDAN AYRILDIKTAN SONRA PARAN BİTTİ GALİBAA.Cevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır
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acun kovdu bunu. ne yapacağını bilemiyor şimdi. alanı dışına çıktı3 1 Yayından Kaldır
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neden büyükşehir belediyesi seçimlerine kadar sesin çıkmadı yıllarcada şimdi bülbül kesildinneden neden neden ????????Cevap Yaz 17 9 Yayından Kaldır
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