Şarkıcı Emrah, 17 milyon lira değerinde deniz uçağı almaya karar verdi

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde rol alan oyuncu ve şarkıcı Emrah, gelirini ticarete yatırmaya devam ediyor. Şarkıcının ailesiyle daha rahat zaman geçirmek için deniz uçağı alacağı iddia edildi.

AMERİKA'DAN GETİRTMEK İÇİN TALİMAT VERDİ

Ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi. Bunun için uzun zamandır araştırma yaptığı öğrenilen Emrah'ın sonunda bir karara vardığı ve beğendiği uçağın Amerika'dan getirtilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

17 MİLYON LİRA

Emrah'ın almak istediği 16 kişilik deniz uçağının değeri ise 3 milyon dolar yani yaklaşık 17 milyon lira.