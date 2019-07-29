Şarkıcı Ebru Polat, Reynmen'in şarkısıyla dans etti
Hadise'nin ardından şarkıcı Ebru Polat da sosyal medya hesabından Reynmen'in Ela şarkısıyla dans ettiği anların videosunu paylaştı.
Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni çıkardığı Ela isimli şarkısıyla otel odasından dans etmişti. Hadise'den sonra şarkıcı Ebru Polat da Ela şarkısıyla dans etti.
REYNMEN'İN ŞARKISIYLA DANS ETTİ
Yeni şarkısı Haydi Şimdi Gel'e klip çeken ve yaz konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, son olarak Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti. Polat, bu anların videosunu "1 tanede benden gelsin. Nede olsa bende yarı İzmir yarı Sivaslıyım. Hadise ve Reynmen" notuyla paylaştı.
TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Ebru Polat'ın cesur dansı takipçilerini ikiye böldü. Bir grup Polat'ın videosunu beğenirken bir grup da kıyafeti fazla açık bularak eleştirdi.
YORUMLAR (16)
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olumsuz yorum alıyorlar ama yinede vazgeçmiyorlar. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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amacın ne senin neyin peşindesin bi dans etmesini öğren.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu şarkı neye benziyor ya neden bu kadar popüler olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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SİLİKONLARIMI YENİLEDİM NASIL OLMUŞ. . . . . . . . . DİYOR. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Reynmen Bu Kadın Her Gece Yatakta Seni DüşünüyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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açık ara Türkiyedeki kızların ahlakını bozan en büyük edepsizCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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buna gelene kadar. daha kimler var bilmiyorsun be. . . saftirik7 1 Yayından Kaldır
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Şarkıda saçma sapan sözler millet ne anladığını ben çözemedim doğrusuCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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YAŞLANIYORSUN DEMEK OLUYOR :)1 5 Yayından Kaldır
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saçma sapan şarkılar yapıyorlar zaten çalmadan oynayan bir millet olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz şarkının sözlerinin hiç önemi yok müzik olsun da gerisi hikaye rahat olalım ama kendimizi ne olduğumuzu unutacak kadar değilCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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