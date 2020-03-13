Şarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar Ebru Polat, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından maske, kolonya ve gıda ürünlerinin fiyatlarının fahiş oranda artmasına isyan etti. Instagram hesabından bir video yayınlayan Polat hem küfür etti hem de fırsatçılık yapanları ifşa edeceğini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. İnsanların tedbir amaçlı kullandığı kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerin fiyatı zamlandı.

"TERBİYESİZ, AHLAKSIZLAR"

Şarkıcılığın yanı sıra bir kozmetik firması olan ve her daim dobralığıyla tanınan Ebru Polat, marketlerde ve eczanelerde ürünlerin fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak sitem etti. Polat, yayınladığı videosunda "Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu dar panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar... Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunlar yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya. İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz. Bazı eczanelerde öyle bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler" dedi.