Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
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Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından önce konserinde ettiği dansın videosunu sonra da aracında Murda'nın yeni şarkısıyla dans ettiği anların videosunu yayınladı. Şarkıcının dans performansı takipçilerini ikiye böldü.

10.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:57
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren , son olarak peş peşe dans videolarını paylaştı. Ticaretin yanı sıra konserlerine de hız kesmeden devam eden şarkıcı, önce konserinde dans etti sonra da VIP aracında dans etti.

KONSERİNDE KENDİNDEN GEÇTİ

Yakın bir zaman önce kendi makyaj malzemelerini satışa çıkaran ve zamanının büyük bir kısmını iş yerinde geçiren Ebru Polat, akşamları da konser vermeye devam ediyor. Dün akşam bir mekanda sahne alan Polat, hesabından konserinde dans ettiği anları paylaştı. Polat'ın dansını gören hayranları ise o anları telefonlarında kayda almayı ihmal etmedi.

ARABADAKİ DANSI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan Ezhel ve Reynmen'in şarkılarıyla ettiği danslarla adından söz ettiren Ebru Polat, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan Murda'nın 'Eh Baba' isimli şarkısıyla da dans etti. Polat, VIP minibüsünde seyahat ederken şarkıyı son ses açtıran dans etti. Bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, "Bodrum'dan İzmir'e konser dönüşü yollarda eğlene eğlene.... Ee yeni şarkı çıkmış bensiz olmaz biliyorsunuz" notunu yazdı. Polat'ın dans videosunu gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye ayrıldı. Bir kısım Polat'ın dekolteli kıyafetiyle dans ettiği videosunun paylaşmasını gereksiz bulurken bir kısım da çok güzel dans ettiğini söyleyerek övgüler yağdırdı.


Haber Videosu

: Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
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