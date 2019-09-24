Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu

Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu

Şarkıcı Ebru Polat, İstanbul'da yaşanan iki deprem sonrası Twitter'den gözlerini çektiği bir fotoğraf paylaşarak "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu." açıklaması yaptı.

24.09.2019 19:57
Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan iki ayrı deprem vatandaşları tedirgin ederken magazin camiasından da paylaşımlar geldi. Şarkıcı Ebru Polat da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gözlerini çektiği bir fotoğrafı "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu." notuyla paylaştı.

PANİĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Şarkıcı Ebru Polat depremden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabı Twitter'den "Depremi tek ben hissetmişim sanırım" diyerek yaşadığı paniği dile getirmişti.

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YORUMLAR (4)

  • DEPREM DEDE EBRU:
    Bacım ya Bi kalk git sen kimsin nesin Ahmet Mete ışıklara mısın. Senin depremsis gecen gündüzün mü var sanki??
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  • KONYALI KADİR KAPICI:
    facede yazmıştım istanbul depremini yazı kopyadır alıntıdır Kadir Kapıcı22 Eylül, 11:06 · depremleri bedenimde hissediyorum hastaydım doktora gittim oda ilaç verdi bedenimde deprem tepkilerini his olarak düşük algılıyorum en son endenozya ve arnavutluk depremini büyüklüğü hususunda tam kestiremedim bu geçiçi bir durum tahminim eğer algı dogruysa marmarada kıpırdama var istanbul civarı bence sallar geçer
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  • ASLI:
    ARKADAŞ BU NE BİÇİM FİLİSTİN AŞKIYMIŞ ANLAMADIM ÇOK İSTİYORSAN GİT ORDA SİYASETE GİR. ONUN DIŞINDA EKONOMİ BATMIŞ ADALARI YUNANA KAPTIRMIŞ ÜLKEDE İÇ KARGAŞA KOTU KOPACAK SEN BU DERTLER İLE UĞRAŞ BİZE NE ELİN ARAPLARINDAN.
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