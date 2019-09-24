Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu

24.09.2019 19:57

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan iki ayrı deprem vatandaşları tedirgin ederken magazin camiasından da paylaşımlar geldi. Şarkıcı Ebru Polat da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gözlerini çektiği bir fotoğrafı "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu." notuyla paylaştı.

PANİĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Şarkıcı Ebru Polat depremden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabı Twitter'den "Depremi tek ben hissetmişim sanırım" diyerek yaşadığı paniği dile getirmişti.