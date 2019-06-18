Şarkıcı Berkay Şahin, 1 milyon TL'lik lüks arabasıyla görüntülendi

Şarkıcı Berkay Şahin, 1 milyon TL'lik lüks arabasıyla görüntülendi

Arda Turan'la ettiği tartışma sonrası hakim karşısına çıkan ve aylık kazancının bin TL olduğunu söyleyen şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün 1 milyon TL değerindeki arabasıyla görüntülendi.

Futbolcu Arda Turan ile bir eğlence mekanında ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, hakim karşısına çıktığında aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemişti. Şahin, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada ise Arda Turan'ın kazancına kinaye yaptığını açıklamıştı. Kazanç açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı, önceki gün lüks aracıyla görüntülendi.

LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Berkay, geçen sene evlilik yıldönümlerinde eşi Özlem Ada Şahin'e hediye ettiği 1.5 milyon liralık cipi satıp onun yerine Lamborghini aldı. Şarkıcı, milyonluk araca kendi, eşi ve kızı Arya'nın isimlerinin baş harflerinden oluşan özel bir plaka taktırdı. Önceki gün Nişantaşı City's'e giden ünlü şarkıcı, çıkışta lüks otomobiline binerken görüntülendi.

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