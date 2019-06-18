Şarkıcı Berkay Şahin, 1 milyon TL'lik lüks arabasıyla görüntülendi
Arda Turan'la ettiği tartışma sonrası hakim karşısına çıkan ve aylık kazancının bin TL olduğunu söyleyen şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün 1 milyon TL değerindeki arabasıyla görüntülendi.
Futbolcu Arda Turan ile bir eğlence mekanında ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, hakim karşısına çıktığında aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemişti. Şahin, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada ise Arda Turan'ın kazancına kinaye yaptığını açıklamıştı. Kazanç açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı, önceki gün lüks aracıyla görüntülendi.
LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Berkay, geçen sene evlilik yıldönümlerinde eşi Özlem Ada Şahin'e hediye ettiği 1.5 milyon liralık cipi satıp onun yerine Lamborghini aldı. Şarkıcı, milyonluk araca kendi, eşi ve kızı Arya'nın isimlerinin baş harflerinden oluşan özel bir plaka taktırdı. Önceki gün Nişantaşı City's'e giden ünlü şarkıcı, çıkışta lüks otomobiline binerken görüntülendi.
YORUMLAR (9)
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bunların dünyaları mamur,ahiretleri ise harabe gibi.ne yapacaksın böyle yaşantıyı.sonu berbat olduktan sonra.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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VERGİ DENETÇİLERİ ONLİNE MICevap Yaz Yayından Kaldır
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berkay neşet ertaştan daha büyük sanatçıdır helal olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KomikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O gün aylığını bit gecede harcamaya gitmişti yazık adamcağıza sahip çıkınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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