Şarkıcı Alişan, Bebeği İçin Filipinli Dadı Tuttu
Şubat ayında ilk bebeklerini kucağına alan Buse Varol ve Alişan, uykusuz gecelere dayanamayınca bebekleri için Flipinli dadı tutmaya karar verdi. Alişan, bebeğinin dadısı için de kesenin ağzını açtı.
Geçtiğimiz sene dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, Şubat ayında ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına aldı.
Doğumdan sonra bir yardımcı tutmak istemediklerini bebeklerini kendilerinin büyüteceklerini söyleyen çift, yoğun tempoya dayanamayınca dadı tutmaya karar verdi.
BEBEĞİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Günaydın'da yer alan habere göre; Alişan ilk bebeği için kesenin ağzını da açtı. İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağına söyleyen çift, uykusuz gecelere dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu. Aylık 5 bin 500 TL'ye Filipinli bakıcıyla anlaşan çift, böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek.
"BURAK'IN ALTINI TEMİZLEYİP BEZİNİ DEĞİŞTİRİYORUM"
Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, "Bazen Buse yorgunluktan hitap düşüyor. O zaman geceleri uyanık Burak'a ben bakıyorum. Altını temizleyip, bezini değiştiriyorum." açıklamasında bulundu.
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bu ülkede ciddi zeka problemi var malesefCevap Yaz Yayından Kaldır
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TÜRKLERE BAKTIR DESEN VERMEZ O PARAYI. ÜLKEDEN BİRİ KAZANSA FENA MI OLURDU. Bİ DE BUNLARI İZLEYİP PARA KAZANDIRIYORUZ BOŞUNACevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuk Sevginiz bu kadar işte. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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masallah allah anali babali büyütsün insallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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ali şanın bakıcısıda haber oluyorsa vay ülkenin haline vayCevap Yaz Yayından Kaldır