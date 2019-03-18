Şarkıcı Alişan, Bebeği İçin Filipinli Dadı Tuttu

Geçtiğimiz sene dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, Şubat ayında ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına aldı.

Doğumdan sonra bir yardımcı tutmak istemediklerini bebeklerini kendilerinin büyüteceklerini söyleyen çift, yoğun tempoya dayanamayınca dadı tutmaya karar verdi.

BEBEĞİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Günaydın'da yer alan habere göre; Alişan ilk bebeği için kesenin ağzını da açtı. İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağına söyleyen çift, uykusuz gecelere dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu. Aylık 5 bin 500 TL'ye Filipinli bakıcıyla anlaşan çift, böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek.

"BURAK'IN ALTINI TEMİZLEYİP BEZİNİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, "Bazen Buse yorgunluktan hitap düşüyor. O zaman geceleri uyanık Burak'a ben bakıyorum. Altını temizleyip, bezini değiştiriyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Diğer