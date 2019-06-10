Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi
Yaptığı her paylaşım ve dansı olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, son konserinde Twerk olarak da bilinen kalça şovu eşliğinde söylediği rap şarkısı büyük beğeni topladı.
Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Hayranları, genç şarkıcının dansları ve şarkıları eşliğinde coştu. Tilki, bir ara konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşırttı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka türden şarkılarda seslendiren Tilki, rapçi Ayben'den de bir parça seslendirdi.
"HER ŞEY GERÇEK ÜSTÜ"
Konserinde çekilen videoyu sosyal medyadan paylaşan Aleyna, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı, en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum Ayben. Çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notunu yazdı.
YORUMLAR (4)
-
terbiyesizlik medeni cesaret diye bu millete ve bu milletin çocuklarına yutturuluyor. allah akıl fikkir versinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
harika bir duruş. Terbiyesiz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Rezalet ötesi bir şey bu. Bu kişiliğin bu hareketi, bunun paylaşılması ve üstüne üstlük iyi birşey gibi sunulması.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
daha 19 yaşındasın çok yazıkCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam