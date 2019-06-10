Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi

Yaptığı her paylaşım ve dansı olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, son konserinde Twerk olarak da bilinen kalça şovu eşliğinde söylediği rap şarkısı büyük beğeni topladı.

Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Hayranları, genç şarkıcının dansları ve şarkıları eşliğinde coştu. Tilki, bir ara konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşırttı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka türden şarkılarda seslendiren Tilki, rapçi Ayben'den de bir parça seslendirdi.

"HER ŞEY GERÇEK ÜSTÜ"

Konserinde çekilen videoyu sosyal medyadan paylaşan Aleyna, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı, en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum Ayben. Çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notunu yazdı.

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