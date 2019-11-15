Şarkıcı Aleyna Tilki, kız kardeşini dudaktan öptüğü anların videosunu yayınladı

15.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:47

Genç yaşta müzik kariyerine atılarak dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Kardeşini dudağından öpen Tilki, bu anları da Instagram hesabından yayınladı.

KARDEŞİNİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Geçtiğimiz günlerde çimlerde yuvarlandığı görüntüsüyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu sefer de kız kardeşi Ayça Tilki'yi dudağından öptüğü anların videosunu yayınladı. Tilki, oyuncu olan kardeşini öptüğü anların videosunu da 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Aleyna Tilki'nin videosunu beğenenlerin yanı sıra tepki gösterenlerde oldu. Tilki'nin yayınladığı video kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

ÇİMLERDE YUVARLANDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde gezintiye çıktığı ormanlık alanda çimleri görünce kendini tutamayarak yuvarlandı. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran Aleyna Tilki, çimlerin üzerinde koşup yuvarlandı. Doyasıya eğlendiği anları Instagram hesabından paylaşan Tilki'ye binlerce beğeni ve yorum yağdı.