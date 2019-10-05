Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için Amerika'ya gitti

05.10.2019 12:53

Genç yaşta kazandığı şöhretle her gün gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Bugün Amerika'ya giden Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki uğurladı.

ANNESİ VE KARDEŞİ UĞURLADI

Eğitim hayatına ABD'de devam edecek olan popçu Aleyna Tilki, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uçtu. Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça uğurladı.

"DİLİMDE DUAMSIN"

Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim." notuyla paylaştı.

"AİLEMDEN UZAK KALACAĞIM"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım" demişti. Dün akşam ailesiyle vakit geçiren Aleyna'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki kırmızı gözleri dikkat çekmişti.