Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına Amerika'da devam edecek

31.08.2019 12:27

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdiğini söyledi.

AMERİKA'DA OKUYACAK

Snob Magazin'in haberine göre; Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım"

"SADECE EVLİLİK BİTİRDİLER, ARKADAŞLAR"

Bir süre önce anne ve babası boşanan Aleyna Tilki, Kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin galasına anne ve babasının birlikte gitmesi hakkında da konuştu. Aleyna, "Onlar hep beraberler. Eş değiller ama arkadaşlar. Evliliklerini bitirdiler sadece. Hafta sonu geldiğinde genelde hep beraber mangal yapıyoruz" şeklinde konuştu.