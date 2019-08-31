Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına Amerika'da devam edecek

Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına Amerika'da devam edecek

Makyöz Rıfat Yüzükak ile Kuruçeşme'de görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimini yurt dışında tamamlamaya karar verdiğini belirterek Amerika'ya gideceğini söyledi.

31.08.2019 12:27
Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına Amerika'da devam edecek

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdiğini söyledi.

AMERİKA'DA OKUYACAK

Snob Magazin'in haberine göre; Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım"

"SADECE EVLİLİK BİTİRDİLER, ARKADAŞLAR"

Bir süre önce anne ve babası boşanan Aleyna Tilki, Kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin galasına anne ve babasının birlikte gitmesi hakkında da konuştu. Aleyna, "Onlar hep beraberler. Eş değiller ama arkadaşlar. Evliliklerini bitirdiler sadece. Hafta sonu geldiğinde genelde hep beraber mangal yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına Amerika'da devam edecek
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YORUMLAR (112)

  • GURBETCİ:
    Herkes bos bos konusuyor. Imkani olanin yuzde 99u gider yurtdisinda okur, çalışır, yasar. Bunu inkar eden yalancidir.
    Cevap Yaz 23 26 Yayından Kaldır
  • MELİS:
    bu ülkede güzel haberlerde oluyormuş kararını tebrik ediyorum giderken kendi gibilerinide toplarsa çok daha mutlu oluruz toplumca
    Cevap Yaz 62 3 Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ:
    Yerinde bir karar, benimde imkanım olsa bende giderdim çünkü Türkiye artık yaşanmaz bir ülke haline geliyor.
    Cevap Yaz 87 95 Yayından Kaldır
  • LAFCI:
    Git... sen git , o gitsin, bu gitsin . bütün parlak beyinler ülkeyi birer birer terk edin. Ne olacak sonra bu ülke .. Şaka lan şaka defol git nereye gideceksen git
    35 4 Yayından Kaldır
  • KAYSERİLİ:
    YORUMSUZ, tutan şey para olmayışı zaten sağolsun ekonomi göklerde olduğu için doların yanına yaklaşılmıyor
    10 12 Yayından Kaldır
  • YORUMSUZ:
    yaşanmaz derken ne olmuş yani abd de her gün cinayet oluyor zorla tutanmı var gidin abd ye alırsa tabi seni abd
    22 13 Yayından Kaldır
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