"Şark köşeleri" unutulmaya yüz tutan yastık minder üretimini canlandırdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yastık minder üretimi yapan 62 yaşındaki Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, ev ve iş yerlerinde oluşturulan "şark köşeleri" ile artan talebe yetişmeye çalışıyor.

İlkokulu bitirdikten sonra başladığı mesleğinde 50 yılı geride bırakan Büyüksaraçoğlu, tarihi Uzun Çarşı'daki iş yerinde üretimini sürdürüyor.

İşindeki hareketlilikten memnun olan şehrin tek yastık minder üreticisi Büyüksaraçoğlu, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de dedesinden babasına, babasından kendine kalan mesleği sürdürdüğünü ancak fabrika üretimi koltuk, kanepe ve mobilyaların artmasıyla zamanla işlerinin azaldığını söyledi.

Bu nedenle 2005-2010 yılları arasında yaklaşık 5 yıl mesleğine ara vererek başka işler yaptığını anlatan Büyüksaraçoğlu, ev ve iş yerlerinde şark köşesi uygulamalarının yaygınlaşmasıyla mesleğine yeniden döndüğünü dile getirdi.

Büyüksaraçoğlu, il dışından da siparişler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eskiden çok yastık, minder satıyorduk. Sonra mobilyalar çıktıkça yastık ve minderler geride kaldı. Eskiden mesela 6 minderle bir çeyiz düzülüyordu. Her evlenen gidip 6 minder alıp misafir odasına koyuyordu, çeyiz oluyordu. Kanepeler, mobilyalar çıkınca bizim işlerimiz geriledi. İşler 'şark odası' olarak yeniden başladı. Ben mesleği bırakmıştım. Şu an da talep çok olduğu için tekrardan başladım. Şark köşesine çok talep var. Balkonlara, boş odalarına yapıyorlar. İşimiz de güzel. Çevre illere de veriyoruz. Diğer illerden çok talep var. En son Gümüşhane'ye bir takım gönderdik. Yeni siparişler var."

Mesleğinin kendinden sonra da devam etmesini arzu ettiğini ancak çırak bulmakta zorlandığını aktaran Büyüksaraçoğlu, "Mesleğe benden sonra devam edecek kimse yok. Bir oğlum var 16 yaşında. Minder üreticiliği dalında hiçbir tecrübesi yok." ifadelerini kullandı.