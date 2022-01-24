Sarıyer'de oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi - Haberler
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Sarıyer'de oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi

Sarıyer'de oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sarıyer'de yağış sonrası oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de yağış sonrası oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası mega kent beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan Sarıyer'de havadan görüntülendi. Rumeli kavağı, Bahçeköy ve Maden Mahallesi'nde oluşan kartpostallık görüntü kendine hayran bıraktı. Çocukların parkta karla oynaması ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Sarıyer'de oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi

Sarıyer'de oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Sarıyer, kar, Yerel, Haber

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