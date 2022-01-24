Sarıyer'de oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de yağış sonrası oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası mega kent beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan Sarıyer'de havadan görüntülendi. Rumeli kavağı, Bahçeköy ve Maden Mahallesi'nde oluşan kartpostallık görüntü kendine hayran bıraktı. Çocukların parkta karla oynaması ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL