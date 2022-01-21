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Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer'de etkili oldu.

Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer'de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Sarıyer'de de lapa lapa yağan kar yağışı bir süre sonra dindi.

Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu

Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sarıyer, kar, Genel, Haber

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