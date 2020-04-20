Sarıyer'de bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı Sarıyer'de bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı Sarıyer'de otobüs durağına asılan bomba süsü verilmiş pankart, uzman ekiplerce fünye ile patlatıldı.

Sarıyer'de bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de otobüs durağına asılan bomba süsü verilmiş pankart, uzman ekiplerce fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Baltalimanı Anafartalar Caddesi üzerinde otobüs durağına kimliği belirsiz kişilerce bir pankart asıldı. Pankartın altına ise bomba süsü verilmiş bir paket bağlandı. Pankartı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye bomba imha uzmanları da sevk edildi.

Özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pankartı ve paketi inceleyen ekipler, fünye yardımı ile kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Büyük bir gürültü ile patlayan pakete bomba süsü verilmek üzere çakmaz gazı konduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, bomba süsü verilmiş pankartı otobüs durağına bağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA