Sarıyer'de bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sarıyer'de bir vatandaş, aracın arkasına bağladığı iple kayak yaptı.
SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de bir vatandaş, aracın arkasına bağladığı iple kayak yaptı. O anlar ise bir başka kişi tarafından görüntülendi.
Sarıyer'de 3 gündür etkili olan kar yağışı bütün yolları kar ile kapladı. Karla kaplı yolda bir kişi ise araca bağladığı iple kayak yaptı. Renkli görüntüler otomobilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel