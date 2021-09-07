Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi
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Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi Sarıyer Bahçeköy'de etkili olan kuvvetli rüzgara nedeniyle bir ağaç gövdesinden kırılarak devrildi.

Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi

İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de etkili olan kuvvetli rüzgara nedeniyle bir ağaç gövdesinden kırılarak devrildi. Olayda facianın eşiğinden dönülürken mahalle muhtarı Mehmet Sevinç, çözüm bulunması için yetkililere seslendi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Valide Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Belgrad Ormanı'na doğru giderken her biri asırlık olan çınar ağaçlarından biri gövdesinden kırılarak devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi.

Öte yandan durumu öğrendikten sonra hemen olay yerine gelen Bahçeköy Merkez Mahalle Muhtarı Mehmet Sevinç, "Yaklaşık yarım saat önce oldu. Allah'a şükür can kaybımız herhangi bir yararlanmamız, maddi hasarımız yok. Sevindiğimiz nokta o ama bir taraftan da, bunlar hep tarihi çınar ağacı. Bir tanesine bir zarar geldiğinde bizim içimiz acıyor. Çünkü bizim köyümüzün simgesi burası. Biz büyükşehirle bir temasa geçtik. Bu ağaçların içlerinin çoğunu doldurdular ama pek çoğu boş. Fakat tabii içten müdahale olduğu için bazı ağaçlar içten kuruyor. Onun da farkına varamıyoruz. Böyle fırtınalarda böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Yani bizim de Büyükşehir'den yetkililer arkadaşlar gelsinler bizlerle istişare etsinler. Bu ağaçlar çok yüksek budanması lazım. Dediğim gibi bizim sevindirici noktamız burada bir maddi kaybımız yok. Allah'a şükür ona seviniyoruz. İnşallah böyle şeyler böyle şeyler bir daha yaşanmaz diyelim" dedi.

Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi
Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi
Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi
Sarıyer'de asırlık ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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