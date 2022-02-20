Sarıkamış Kayak Merkezinde renkli görüntüler

KARS - Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak severlerle doldu, taştı. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış'ta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sarıkamış'taki yoğunluk kameralara yansıdı.

Sarıkamış'a özellikle İran ve Azerbaycan'dan yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Kayı Otel Müdürü Mehmet Saraç, "Sarıkamış'ta bu yıl inanılmaz bir yoğunluk var. İnanılmaz bir talep var. Özellikle İran ve kısman Azerbaycan'dan misafirlerimiz buraya çok rağbet gösteriyorlar. İranlı misafirlerimiz burayı mesken tuttular. Tekli ve gruplar halinde sürekli kayağa geliyorlar. Burayı çok seviyorlar. Sarıçam ormanlarımız, kristal karımız, hiç bozulmayan kristal karımız olduğu sürece bunlar bizleri tercih edecekler" dedi.

Saraç, "Yoğunlu bu yıl çok güzel, tüm otellerde doluluklar çok güzel, Sarıkamış'ı çok sevdi insanlar, gelen hiçbir misafir burayı terk etmiyor. Her zaman burayı tercih ediyor. Otellerimiz kapasitelerini büyüttü. Oteller yenilendi. Otellerde konforlu, çok güzel hizmetler veriliyor. Gelen konuklar memnun ayrılıyorlar" diye konuştu.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra son dönemde yabancı turistlerden de ilgi görmeye başladı.

Sarıkamış'ı tercih eden kayak severler, çığ tehlikesi bulunmayan kristal kar üzerinde güneşli havada kaymanın tadının çıkarıyor.