Sarıkamış beyaza büründü - Haberler
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Sarıkamış beyaza büründü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sarıkamış'tan kar manzaraları Okullara giden öğrenciler Kar küreyen vatandaşlar Ekiplerin karla mücadelesi Vatandaşlardan Cemal Sarı ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

KARS (AA) - Sarıkamış'tan kar manzaraları

Okullara giden öğrenciler

Kar küreyen vatandaşlar

Ekiplerin karla mücadelesi

Vatandaşlardan Cemal Sarı ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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