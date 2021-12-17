Sarıkamış beyaza büründü
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sarıkamış'tan kar manzaraları Okullara giden öğrenciler Kar küreyen vatandaşlar Ekiplerin karla mücadelesi Vatandaşlardan Cemal Sarı ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
KARS (AA) - Sarıkamış'tan kar manzaraları
Okullara giden öğrenciler
Kar küreyen vatandaşlar
Ekiplerin karla mücadelesi
Vatandaşlardan Cemal Sarı ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.