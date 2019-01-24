Sarıgül, Başka Partiden Aday Olursa CHP Şişli'de Güçlü Aday Çıkartacak

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'yi eleştirerek partiden istifa etmesi genel merkezde sessiz karşılandığı ifade edildi. CHP'de; Sarıgül'ün başka bir partiden yerel seçimlerde yarışa girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarılması gerektiği dile getiriliyor.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde prensipte anlaşma sağlanmasına karşın; her iki partinin de Etimesgut'ta kendi adayının desteklenmesini istemesi iş birliği protokolünün kamuoyuna açıklanmasını geciktiriyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, BİRKAÇ PÜRÜZ KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta başında bir araya gelmişti. İki partinin kamuoyuna duyuracağı iş birliği protokolünün hazırlığına yönelik görüşmelerini dün de devam ettirdiği öğrenildi. CHP kaynakları Etimesgut dışında 'birkaç pürüz' yaşandığını, ancak bunların aşılamayacak sorunlar olmadığını belirtiyor.

ORDU'DA HER İKİ PARTİDE ADAY ÇIKARTACAK

CHP kaynakları, Ordu Büyükşehir için her iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı, Gaziantep'te İYİ Parti'nin adayının destekleneceği ve Celal Doğan'ın isminin gündemde olmadığını bildiriyor.

İSTANBUL'DA 4 İLÇE İYİ PARTİ'YE BIRAKILACAK

İzmir'de İYİ Parti'ye bırakılan ilçeler arasında Tire ve Kiraz'ın olduğu belirtilirken; İstanbul'da ise Şile, Eyüp, Beykoz ve Çekmeköy'ün İYİ Parti'ye bırakılabileceği ifade ediliyor.