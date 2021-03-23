Şarampole uçan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Şarampole uçan otomobil takla attı: 2 yaralı

23.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:25
Şarampole uçan otomobil takla attı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Yığılca yolu Hasanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin B. idaresindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Takla atan otomobil içerisindeki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammet M., araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Şarampole uçan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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