Şarampole devrilen traktörünün altında can verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan traktörünün altında kalan İlyas Tan (70), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan traktörünün altında kalan İlyas Tan (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra, Gölcük'ün Mamuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeye giden İlyas Tan'ın kontrolünden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas Tan'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer