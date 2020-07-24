Şarampole devrilen otomobilde Elif öldü, anne- baba ve ağabeyi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarampole devrilen otomobilde Elif öldü, anne- baba ve ağabeyi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında, akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu Elif Çetin (4) yaşamını yitirdi, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Şarampole devrilen otomobilde Elif öldü, anne- baba ve ağabeyi yaralandı
24.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:17
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında, akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu Elif Çetin (4) yaşamını yitirdi, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolunun Başkonak köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin (40) yönetimindeki 03 HL 525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarapole devrildi yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Çetin ile eşi Sultan Çetin (37) ve çocukları Elif ile Ömer Faruk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük  Elif'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba, anne ve ağabey ise hastanede tedaviye alındı. Çetin ailesinin akraba ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti 3. Sayfa
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek Dünya
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Ekonomi
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Hulusi Akar Pınar Gültekin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Gülben Ergen Murat Dalkılıç
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Namaz Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen otomobilde Elif öldü, anne- baba ve ağabeyi yaralandı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 19:20:23. #1.15#
title