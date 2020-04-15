Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
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Fındıklı, Rize, 3. Sayfa

Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar adlı kişi, saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği Gamze Pala'yı kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.

15.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:23
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde seven ve beklediği karşılığı alamayan Savaş Dalançıkar, genç kadını önce kurşun yağmuruna tuttu sonra da boğazını kesti.

ÖNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda Gamze Pala isimli bir kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, bu akşam saat 22.00 sularında Pala'ya silahlı saldırıda bulundu.

KURŞUNLARIN İSABET ETMEDİĞİ KADININ BOĞAZINI KESTİ

Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (4)
DEVE: Bunu öldürüp çöpe atmayan adalete yazıklar olsun
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HAYRİ: Bu canavarı yok etmezseniz yazıklar olsun.
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ABOO: kadın toprağa sende mapusa, bu dünyada rezillik ahirette de ateş bekliyor seni, mahpusta al sazı eline çal çal dur kansız
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UZMAN 39: Sen nasıl bir yaratıksın . Zehirleyin gitsin bu adamı. Kadın istememiş git başkasını bul dengesiz.
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