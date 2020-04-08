Sapık terörist "Zinar" öldürüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sapık terörist "Zinar" öldürüldü - Haber
Zap bölgesi, Ekinci, PKK, 3. Sayfa

Sapık terörist "Zinar" öldürüldü

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından Zap'ta gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

08.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:28
Sapık terörist

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından Zap'ta gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen operasyon öncesinde MİT mensupları tarafından, "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin eşcinsel ilişkilere zaafı olduğu ve PKK yöneticilerinden "Amed Malazgirt" kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi K.A. ile sık sık buluştuğu tespit edildi. MİT'in sahadaki yerel unsurları tarafından fırın işleten K.A. sıkı takibe alındı. Birkaç hafta içerisinde alışkanlıkları tespit edilen "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, uygun bir zamanda MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Son dönemde örgütün gerçek yüzünü görüp kaçan PKK mensuplarının ifadelerine bağlı olarak değerlendirme yapan güvenlik kaynakları, örgütte eşcinselliğin giderek artış gösterdiğini ve orta seviyedeki PKK'lı yöneticilerin tecavüz şikayetlerini örtbas etmelerinin kaçışları arttırdığına dikkat çekti.

Kaynaklar, "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin, kardeşi K.A. ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyi bilmesine karşın rapor etmeyen PKK mensubu "Amed Malazgirt" kod adlı Fehmi Atalay'ın davranışını, PKK'daki eş cinsel vakaların örtbas edilmesine örnek olarak gösterdi.

Öte yandan, Zap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin PKK'ya 1999 yılında katıldığı, Hakkari Çukurca'da 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı/mayın yerleştirme ve benzeri birçok eylemin talimatını verdiği, son dönemde Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmeye çalıştığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haber
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haber
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haber
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Boris Johnson Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Acun Ilıcalı Levent Dörter Levent Yamanel İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Lionel Messi Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Sapık terörist "Zinar" öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:54:56. #1.14#
title