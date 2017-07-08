Santa Farma'dan İhracat Hamlesi

Türkiye'nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, Türkiye'nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olma hedefine yeni hamlelerle güçlendirdiği ihracat vizyonuyla destek veriyor.

Dermatoloji, sindirim sistemi ve metabolizma, gastroenteroloji ve enfeksiyon, hematolojinin de aralarında bulunduğu 11 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 45 ayrı pazarda toplam 63 ürünle faaliyet gösteren Santa Farma, ihracatla büyüme vizyonu çerçevesinde son dönemlerde üretim, Ar-Ge ve erişim ağı yatırımlarını hayata geçirdi. Dilovası GEBKİM OSB'de 80 bin metrekare alana yayılmış üretim tesisinin açılışını yapan ve üretim tesisinin yanında bir Ar-Ge merkezi oluşturan Santa Farma, ihracata dayalı büyüme stratejisinin sonuçlarını almaya başladı.

İHRACATTA %300'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜME

Şirketin, 2017 yılının ilk çeyreğinde yaptığı ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 300'ün üzerinde bir oranla artış gösterdi. Halihazırda Azerbaycan, Vietnam, Kosova, Kazakistan, Gürcistan, Irak, Türkmenistan ve Yemen pazarlarına ihracat yapan Santa Farma'nın ihracatı adetsel bazda da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 600'ün üzerinde bir oranda arttı.

YIL SONUNDA %113 ARTIŞ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erol Kiresepi şunları söyledi: "İlaç sektörü, Türkiye'nin 2023 ekonomik hedefleri için stratejik öneme sahip. Bu alanda teknolojik dönüşümün tamamlanması ve ihracata dayalı büyüme, makro anlamda ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak. Santa Farma olarak kendi içimizde bu dönüşümü başarıyla hayata geçirdik. Yeni fabrikamızda kullanılan tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları, ilaç sektörünün en bilinen markalarına ait son teknoloji ile donatılmış ekipmanlar olmakla birlikte tüm cGMP ve cGLP gerekliliklerini karşılıyorlar. Tek vardiyada 150 milyon kutu ilaç üretebiliyoruz. Hamlelerimizin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. 2017 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 113'lük bir artış öngörüyoruz."

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

2017 yılında ihracat yapılan ülke sayısını artıracaklarını belirten Kiresepi, "2017 itibarıyla ihracat yaptığımız ülke ve partner sayımızı 2016'ya göre iki katına çıkarıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu 10'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu ülkelere Pakistan, Filipinler, Batı, Doğu ve Orta Afrika, Ürdün, Arnavutluk, Kolombiya ve Rusya gibi ülke ve bölgeleri ekleyeceğiz" diye konuştu.

