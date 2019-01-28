Şanlıurfalı Spiker Önce Haberleri Sundu, Sonra Evlendi

Şanlıurfa'da bir televizyon kanalında sunuculuk yapan damat, nikahına ara vererek canlı yayında haberleri sundu. Haberleri sunan spiker, daha sonra nikah masasına geçerek sevdiği öğretmen ile hayatını birleştirdi.

Şanlıurfa'da uydudan yayın yapan Edessa TV kanalında haber spikerliği yapan Şeref Toprak, hayatını birleştireceği öğretmen Türkan Son'a unutulmaz bir nikah töreni yaşatmak için önceden hazırlık yaptı. Düğün salonuna davul, zurna ve zılgıtlar eşliğinde gelen çift, burada kendilerine ayrılan masaya oturdu. Bir süre sonra nikaha ara vererek düğün salonunun girişine gelen Toprak, kameranın karşısına geçip canlı yayında üzerindeki damatlıkla haberleri sundu. Seyircilere de nikahına ara vererek haberleri sunduğunu anlatan Toprak, haberleri sunduktan sonra nikahına devam etti. Toprak, canlı yayında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahla Türkan Son ile evlendi.

Sunucu Şeref Toprak, işine, aşına ve mutluluğuna çok önem verdiğini belirterek, "Anadolu erkeği gibi eşinin yanında, işinin başında, aşının peşinde hem bu dünyada hem ahirette huzurun düşünde, mutluluğun telaşında olmak gerek. Ben hem eşimin yanında hem işimin başında hem de aşımın peşindeyim. Evlendiğim gün de yine işimin başındayım. Yarın da yine işimin başında olacağım. 10 yılı aşkındır mesleğimi aralıksız sürdürüyorum. Bugünkü haber sunumum çok farklı oldu. Tüm katılım sağlayan ve ekranları başında bizleri izleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gelin Türkan Son ise heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, düğünde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Nikahın ardından gelin ve damat dans edip,davetlilerle birlikte halay çekti. Düğün gece geç saatlere kadar devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA