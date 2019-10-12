Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

12.10.2019 21:05

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi. Açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.

ŞANLIUFRA'NIN SINIR İLÇELERİNE YAPILAN SALDIRILARDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Suruç ve Akçakale ilçelerinde teröristlerin saldırıları dolayısıyla 7 kişi hayatını kaybetmişti. Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan saldırılarda ise 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA