Henüz 18 yaşındaydı! Dere yatağında cansız bedeni bulundu
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Henüz 18 yaşındaydı! Dere yatağında cansız bedeni bulundu

03.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:50

Şanlıurfa'da Hızmalı Köprüsü'nden geçen bir vatandaşın ihbarıyla, tarihi yapıya sahip derenin içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Şahsın 18 yaşında olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde bir vatandaş, Hızmalı Köprüsü'nün altından geçen derede bir kişinin yattığını fark etti.

KÖPRÜDEN GEÇEN VATANDAŞ FARK ETTİ

Şahsın hareket etmemesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, maskesi halen yüzünde olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Henüz 18 yaşındaydı! Dere yatağında cansız bedeni bulundu

18 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada cesedin Ahmet Akdeniz isimli gence ait olduğu öğrenildi. Dün gece evden ayrılan 18 yaşındaki Ahmet Akdeniz'in bir daha eve dönmediği, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Henüz 18 yaşındaydı! Dere yatağında cansız bedeni bulundu
Henüz 18 yaşındaydı! Dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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