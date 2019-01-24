Muhtarların Silahlı Seçim Kavgası Kavgasında 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da mahalle muhtarının çocukları ile muhtar adayı arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
MUHTARLIK ÖNÜNDE ÇATIŞTILAR
Olay Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 2 muhtar adayının yakınları arasında sosyal medya üzerinden seçim dolayısıyla başlayan atışma tarafların Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanmasının ardından silahlı kavgaya dönüştü.
BİRKİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgada Adnan ve Recep D. ile İbrahim ve Halil K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bölgede çok sayıda mermi kovanı buldu.
Polis kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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REZİLLER BİR RAHAT DURUN. DÜNYAYADA REZİL EDİYORSUNUZ REZİLLER. TEKSAS MI OARASI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu muhtarların maaş aldıklarını umreye gönderildiklerini başka ülkeler görsünler diye gezilere gönderildiklerini biliyorumdaaaa….bu muhtarlar ne iş yaparrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Halk değerlerinin sömürülmesine müsaade ediyor. Suistimal, hırsızlık ve dolandırıcılık bir kültür haline gelmiş. Tüm bunların yanında bir silahlı çatışmanın haber değeri bile olamaz. Dürüst vatandaşlar karnını doyurmak için ''Tencerenin dibini mi sıyırayım? Yoksa tavanın sapını mı yalayayım?'' diye düşünürken. Şimdi bir de bunların rant kavgalarını dinlemek zorunda kalacak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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silaf tasimaya yasak getir cezalari 20. yil yap bakilim kac kisi tasiyacakCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırKARA KUYU: yüzde doksani cahil bir halka sen istedigin cezayi getir viz gelir tiris gecer, hayret ''idaaammm'' nasil yazmamissin!?!?4 Yayından Kaldır