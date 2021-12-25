Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Cuma Bay'ın (53) kullandığı 27 P 2676 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Hasan (16), Yonca (27), Hatice (51) ve Hüseyin Bay (26) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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