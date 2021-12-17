Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yaşam desteği eğitimi - Haberler
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Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yaşam desteği eğitimi

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yaşam desteği eğitimi
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik yaşam desteği eğitimi düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik yaşam desteği eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağlık personellerinin travmalı hasta yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde olay yeri yönetimi, triyaj ve spesifik travmalar, kafa travması-spinal travma, toraks - abdominal- pelvik travmalar, ektremite ve yanık konularıyla ilgili vaka simülasyonları ve teorik sunumlar 13 kişilik gruplar halinde gerçekleşti.

Teorik ve pratik sınavın ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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