Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 aileden 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Kahta yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdulkerim Bahçivan (74) yönetimindeki 63 EY 521 plakalı otomobil, Mehmet Dolaş'ın (44) kullandığı 06 AC 3868 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Yunus Dolaş (52), Mahide Dolaş (44), Fatma Zehra Dolaş (40), Zeynep Bahçivan (17), Melisa Bahçivan (16) ve Mehmet Can Bahçivan yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin