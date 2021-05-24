Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 aileden 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Kahta yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdulkerim Bahçivan (74) yönetimindeki 63 EY 521 plakalı otomobil, Mehmet Dolaş'ın (44) kullandığı 06 AC 3868 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Yunus Dolaş (52), Mahide Dolaş (44), Fatma Zehra Dolaş (40), Zeynep Bahçivan (17), Melisa Bahçivan (16) ve Mehmet Can Bahçivan yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. 

  


Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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