Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fatih Doğan idaresindeki 45 ZS 828 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde aniden ana yola çıkan Mehmet Demir'in kullandığı trafikten men edilmiş plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, otomobil şarampole devrildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki İbrahim Aykut, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobil ile motosikletin çarpışması yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yan yoldan ana yola kontrolsüzce çıkan motosiklete otomobilin çarpması ve otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Ahmet Kural Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:19:36. #1.14#

title