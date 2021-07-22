Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fatih Doğan idaresindeki 45 ZS 828 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde aniden ana yola çıkan Mehmet Demir'in kullandığı trafikten men edilmiş plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, otomobil şarampole devrildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki İbrahim Aykut, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobil ile motosikletin çarpışması yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yan yoldan ana yola kontrolsüzce çıkan motosiklete otomobilin çarpması ve otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan