Şanlıurfa'da mobil ekipler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapıyor - Haberler
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Şanlıurfa'da mobil ekipler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapıyor

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da mobil ekipler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapıyor

Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri, ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri, ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, çeşitli nedenlerle sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşların aşıları, mobil aşı ekiplerince ambulanslarda yapılıyor.

Bu kapsamda daha büyük kitlelere ulaşabilmek amacıyla ekiplerce ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden Balıklıgöl Yerleşkesi'nde aşı çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen doktor Menduh Akdağ, Şanlıurfa'nın kalabalık bölgelerine sabit aşı noktaları kurduklarını belirterek, "Ambulansımızla duyurularımızı yaparak vatandaşlarımızın eksik ve hatırlatma dozlarını, sistem üzerinden kontrol ederek yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

3. doz aşısını yaptıran Ramazan Tuzlu ise aşı olmanın bireysel bir sorumluluk olduğunu, hizmetin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da mobil ekipler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapıyor

Şanlıurfa'da mobil ekipler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapıyor

Şanlıurfa'da mobil ekipler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kovid-19 aşısı yapıyor

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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