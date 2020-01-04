: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

04.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:31

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile Çadırkent yakınındaki bir petrol istasyonuna girmeye çalışan 63 AAV 346 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada Meliha ve Semira Akaltun hayatını kaybederken biri ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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