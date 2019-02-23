Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var
Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları, zırhlı araçla olay yerinden kaçtı.
Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.
İKİ KOMŞU AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Kavga, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde aynı binada oturan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
ZIRHLI ARAÇLARLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralılar ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede tepkiye yol açan kavga üzerine polis olayın daha fazla büyümemesi için kavgaya karışan bir aileyi zırhlı polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Cahiliyet birakiin yesinler birbini medeniyet düsüncesiz toplumCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Allah doğudaki tüm güvenlik kuvvetlerimize sabır güç derman versin. bunlarla uğraşmak zor valla.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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polisler bıktı bunlardan ya.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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insanlık denen zerre kadar onur şeref haysiyet şahsiyet yok. toplumun yüz karaları.Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Adamlar daha kendi komşuları ile geçinemiyorlar, Türkiye''de bu insanlarla Avrupa birliğine girmeyi hedefliyor. Yazıkk çook yazııkkk !!!Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır