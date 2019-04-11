Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren koca, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Cani koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren M Y, tartıştığı karısı Özge Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Özge Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çift arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Cinnet getiren M Y., elindeki silahla karısı Özge Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu.
GÖZALTINA ALINDI
Özge Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Özge Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (33)
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Potansiyel kurşun yağdırmaya müsait bir model......fotoğraflar konuşur dilsiz değildir.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bilip bilmeden tanımadan yapılan yorumlar...tanırdım en son yapacak birisi idi.yazık cok yazik.olan 0 3 çocuğa olacakCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ya bence bu dızılere fılımlere özenıyorlar oyuncak sanıyorlar sılahı elıne alan düşünmeden ateş edıyo ne bu ya bence toplansın DLH ve çok pahalı olmalı kimse almamalı b ki şartlar olmalıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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aptal herifCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ulan bizim devlet uyuyor mu yoksa körler mi yoksa bilerek mi seyirci kaliyor anlamis degilim..toplasanaz silahlari insanlardan..gelen giden ekmek gibi silah satin aliyorlarCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır